Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima Jujuy Hoy
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 26 de septiembre de 2025, 06:04

Hoy en Jujuy, comenzaremos el día con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas estarán relativamente bajas por la mañana, oscilando entre los 4°C y los 5°C. Durante las primeras horas del día, el viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, se prevé un incremento de la temperatura, alcanzando una máxima de 18.4°C. El clima permanecerá mayormente nublado pero seco, sin probabilidad de lluvias, y el viento tendrá una velocidad de 13 km/h. La humedad relativa será alta, bordeando el 85% durante el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

También podría interesarte

Dónde voto en Córdoba: el padrón para las elecciones legislativas nacionales 2025

Dónde voto en Córdoba: el padrón para las elecciones legislativas nacionales 2025

Dónde voto en Buenos Aires: consultá el padrón definitivo para las elecciones legislativas 2025

Dónde voto en Buenos Aires: consultá el padrón definitivo para las elecciones legislativas 2025

Dado el clima cambiante a lo largo del día, se recomienda vestir capas para adaptarse a las variaciones de temperatura. No es necesario llevar paraguas ya que no se esperan precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

El sol saldrá aproximadamente a las 8:01 AM y se pondrá a las 6:41 PM, lo que proporcionará un día con una duración moderada de luz solar.