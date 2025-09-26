Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima Jujuy Hoy

Hoy en Jujuy, comenzaremos el día con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas estarán relativamente bajas por la mañana, oscilando entre los 4°C y los 5°C. Durante las primeras horas del día, el viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, se prevé un incremento de la temperatura, alcanzando una máxima de 18.4°C. El clima permanecerá mayormente nublado pero seco, sin probabilidad de lluvias, y el viento tendrá una velocidad de 13 km/h. La humedad relativa será alta, bordeando el 85% durante el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Dado el clima cambiante a lo largo del día, se recomienda vestir capas para adaptarse a las variaciones de temperatura. No es necesario llevar paraguas ya que no se esperan precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

El sol saldrá aproximadamente a las 8:01 AM y se pondrá a las 6:41 PM, lo que proporcionará un día con una duración moderada de luz solar.