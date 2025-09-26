Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Este viernes 26 de septiembre de 2025, en Neuquén, el clima presentará condiciones de un cielo parcialmente nuboso desde la mañana, con temperaturas que iniciarán en los 4.9°C. Las condiciones serán ideales para quienes aman los días frescos de primavera. La humedad relativa alcanzará hasta un 75%, lo cual es moderadamente alto.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando una máxima esperada de 17°C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque el cielo seguirá parcialmente nublado. Los vientos soplarán a lo largo del día con una velocidad que podría alcanzar hasta 13 km/h, asegurando una brisa suave para refrescar el ambiente. Durante la noche, se espera que el tiempo permanezca estable con cielos parcialmente claros y temperaturas descendiendo nuevamente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Es recomendable llevar un abrigo ligero por la mañana debido a las bajas temperaturas iniciales. Mantente hidratado y considera el uso de protector solar cuando salga el sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad. Si planeas practicar deportes al aire libre, el viento leve no debería ser un inconveniente significativo. La noche puede ser una buena ocasión para observar las fases lunares, ya que las condiciones del cielo serán óptimas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

El amanecer en Neuquén está proyectado para las 08:47, mientras que el anochecer se espera alrededor de las 18:16, ofreciendo un generoso lapso de luz natural para quienes disfrutan de las actividades diurnas o desean hacer observaciones astronómicas nocturnas.