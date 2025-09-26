Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima actual
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 26 de septiembre de 2025, 06:06

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

Hoy, el clima en Río Negro será predominantemente parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas estarán frescas, con un mínimo de 6.8°C. Se espera que la humedad sea considerable, rondando el 82%. Además, los vientos se moverán a una velocidad media de 22 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frescor en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche, el tiempo se mantendrá similar, con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima que alcanzará los 17.1°C. La humedad seguirá siendo un factor a tener en cuenta, estando en torno al 82%, así como los vientos que podrían provocar ráfagas más intensas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

Para quienes deseen disfrutar de las observaciones astronómicas, el sol saldrá en Río Negro a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. Es un buen momento para organizar alguna actividad al aire libre antes de que el sol se oculte.