Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima actual

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

Hoy, el clima en Río Negro será predominantemente parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas estarán frescas, con un mínimo de 6.8°C. Se espera que la humedad sea considerable, rondando el 82%. Además, los vientos se moverán a una velocidad media de 22 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frescor en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche, el tiempo se mantendrá similar, con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima que alcanzará los 17.1°C. La humedad seguirá siendo un factor a tener en cuenta, estando en torno al 82%, así como los vientos que podrían provocar ráfagas más intensas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

Para quienes deseen disfrutar de las observaciones astronómicas, el sol saldrá en Río Negro a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. Es un buen momento para organizar alguna actividad al aire libre antes de que el sol se oculte.