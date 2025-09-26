Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima Salta

Hoy en Salta, el estado del tiempo se presenta con condiciones de clima variadas. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas oscilarán entre los 3.4°C y los 21.2°C. Los vientos se mantendrán a lo largo del día con una velocidad media de 22 km/h. Se prevé una humedad del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y la noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares al resto del día, con el cielo parcialmente nuboso. El día finalizará con una sensación térmica que no superará los 17°C. Los niveles de humedad pueden incrementar ligeramente a medida que avanza el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

El amanecer en Salta se producirá aproximadamente a las 08:03, mientras que el ocaso será alrededor de las 18:40.