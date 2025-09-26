Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

viernes, 26 de septiembre de 2025, 06:06

Hoy en Salta, el estado del tiempo se presenta con condiciones de clima variadas. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas oscilarán entre los 3.4°C y los 21.2°C. Los vientos se mantendrán a lo largo del día con una velocidad media de 22 km/h. Se prevé una humedad del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y la noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares al resto del día, con el cielo parcialmente nuboso. El día finalizará con una sensación térmica que no superará los 17°C. Los niveles de humedad pueden incrementar ligeramente a medida que avanza el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

El amanecer en Salta se producirá aproximadamente a las 08:03, mientras que el ocaso será alrededor de las 18:40.