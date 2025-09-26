Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima diario

Hoy en San Juan, el clima promete ser diverso. Durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente nuboso con una clima fresco y con temperaturas mínimas alrededor de 9.2°C. La humedad será significativa, alcanzando un 61%, lo que aportará una sensación de frescura adicional en las primeras horas del día. Los vientos soplarán con una velocidad media de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá mayormente estable con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.4°C. El viento tendrá ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h, ofreciendo un ambiente ligeramente ventoso. No se prevé lluvia, por lo cual, las actividades al aire libre pueden desarrollarse de manera normal. La visibilidad será buena en general, favoreciendo la movilidad y las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

Para los interesados en observar el cielo, el amanecer será a las 08:29 y el atardecer se producirá a las 18:37. Este horario permite disfrutar de un día completo para actividades al aire libre.