Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

viernes, 26 de septiembre de 2025, 06:07

Clima en San Luis durante la mañana

Hoy, el clima en San Luis espera una mañana con condiciones despejadas, presentando temperaturas mínimas alrededor de 7.5°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 36 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h. La humedad relativa en este horario será del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y la noche, el clima continuará mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarían un máximo de 17.7°C. Se espera que el viento mantenga su intensidad, con velocidades que podrían llegar a los 36 km/h. La humedad descenderá ligeramente, posicionándose en torno al 42%.