Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima Santa Cruz

En Santa Cruz, este viernes 26 de septiembre de 2025, se prevé un clima predominantemente parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 3.4°C. Es recomendable llevar un abrigo al salir ya que las temperaturas estarán bajas. Para más detalles sobre el clima de hoy en Argentina, visita nuestro enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, se anticipa que el clima continuará parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 7.3°C. Los vientos se mantendrán con una velocidad máxima de 25 km/h. Aunque no se espera precipitación, la humedad se aproxima al 80%, lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual.

Al anochecer, las condiciones del clima no tendrán variaciones significativas. Si planeas actividades al aire libre, lleva con usted un abrigo y verifica las condiciones del tiempo regularmente.