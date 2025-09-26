Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Hoy en Santa Fe, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 7.9°C, que irán en aumento a medida que avance el día. La velocidad del viento alcanzará tasas de hasta 11 km/h, añadiendo un leve frescor matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche en Santa Fe, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con máximas que subirán hasta los 18.5°C. La humedad relativa no será despreciable, llegando al 85%, lo cual puede aumentar la sensación de bochorno en ciertas áreas. Los vientos permanecerán invariables, con una media de 11 km/h.