Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

viernes, 26 de septiembre de 2025, 06:07

Hoy en Santa Fe, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 7.9°C, que irán en aumento a medida que avance el día. La velocidad del viento alcanzará tasas de hasta 11 km/h, añadiendo un leve frescor matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche en Santa Fe, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con máximas que subirán hasta los 18.5°C. La humedad relativa no será despreciable, llegando al 85%, lo cual puede aumentar la sensación de bochorno en ciertas áreas. Los vientos permanecerán invariables, con una media de 11 km/h.