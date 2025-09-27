Aquarium de Mar del Plata: dos gigantes se disputan los terrenos para la construcción de torres de lujo y un nuevo shopping

La decisión de ponerle fin al espacio de entretenimiento fue tomada tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo contractual con la familia Peralta Ramos para renovar el alquiler.

Aquarium de Mar del Plata. Foto: Google Maps

A principios de año, se confirmó el cierre del Aquarium de Mar del Plata, el parque acuático más emblemático e histórico de la ciudad balnearia. Desde entonces, las especulaciones crecieron en torno al futuro de las nueve hectáreas que conforman el predio donde funcionó durante 33 años el reconocido acuario.

La decisión de ponerle fin al espacio de entretenimiento fue tomada tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo contractual con la familia Peralta Ramos para renovar el alquiler.

Aquarium de Mar del Plata. Foto: Aquarium

Ahora, IRSA y Coto, dos de los principales grupos empresarios de la Argentina, se disputan la adquisición de las tierras a fin de llevar a cabo un ambicioso proyecto inmobiliario, que incluiría el levantamiento de un centro comercial.

Crece la disputa por los terrenos del Aquarium de Mar del Plata

El Grupo IRSA, dirigida por Eduardo Elsztain, tiene en mente el desarrollo de una importante inversión para la construcción torres de lujo con vistas al mar, en un plan que también involucraría un shopping. Medios marplatenses afirman que ya se habría realizado una oferta concreta a los Peralta Ramos, la cual rondaría los 20 millones de dólares.

Recientemente, se conoció la noticia de que el grupo será el encargado de renovar el histórico Showcenter Haedo, ahora conocido como Al Oeste Shopping, que en 2026 estrenará un formato de outlet enfocado en gastronomía, entretenimiento e indumentaria.

Además de diversos emprendimientos inmobiliarios, IRSA es dueño de los más reconocidos shoppings de Buenos Aires, como Dot Baires, Alto Palermo, Abasto, Alcorta, Patio Bullrich y Alto Avellaneda, como también del Alto Rosario, Córdoba Shopping, Mendoza Plaza y Alto Comahue, entre otros en el interior.

Aquarium de Mar del Plata. Foto: Google Maps

Por otro lado, Alfredo Coto es el otro pretendiente para hacerse con los terrenos del Aquarium. Tras el anuncio la apertura del segundo hipermercado en paseo Bendu, versiones indican que desde la firma del empresario ya existieron conversaciones con autoridades municipales para analizar la viabilidad del proyecto inmobiliario.

Cabe señalar que si bien Coto es una de las principales cadenas de supermercado del país, sus inversiones también giran en torno al al rubro inmobiliario.

Por ejemplo, Germán Coto -hijo de Alfredo-, por medio de su empresa G&G Business Developments, inauguró hace no mucho tiempo la torre Astor Martín de 66 pisos en Miami, también frente al mar.