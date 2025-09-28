Mezclar cáscara de zanahoria con bicarbonato: para qué sirve este truco casero que marca una diferencia en el hogar

Natural, económica y ecológica, esta combinación poco conocida se convierte en una poderosa aliada para la casa.

El truco con zanahorias para aprovechar en el hogar. Foto: Freepik.

En el mundo de la limpieza del hogar, los trucos caseros vuelven a ganar protagonismo. Cada vez más personas optan por soluciones naturales y económicas para mantener sus espacios limpios sin recurrir a productos químicos agresivos. En este contexto, surge una combinación poco conocida pero muy efectiva: cáscara de zanahoria licuada con bicarbonato de sodio.

Esta mezcla, sencilla y ecológica, potencia el poder abrasivo del bicarbonato gracias a la textura fibrosa y rugosa de la cáscara de zanahoria. El resultado es una pasta natural, homogénea y fácil de aplicar, ideal para diversas tareas de limpieza en el hogar.

Zanahoria con bicarbonato de sodio. Foto: Grok.

¿Para qué sirve la mezcla de la cáscara de zanahoria licuada con bicarbonato de sodio?

Esta mezcla de cáscara de zanahoria licuada con bicarbonato de sodio tiene múltiples aplicaciones. Algunas de ellas son:

Limpieza de ollas y sartenes : actúa como un abrasivo natural que despega restos de comida y grasa sin dañar ni rayar el metal.

Desinfectar tablas de cortar : aplicada sobre tablas de madera o plástico, ayuda a eliminar olores y residuos de alimentos, dejando la superficie limpia y desodorizada.

Fregar piletas y mesadas : muy útil en superficies de acero inoxidable, donde remueve manchas, grasa y devuelve el brillo natural.

Neutralizar olores en recipientes : ideal para eliminar olores persistentes en tuppers, frascos o botellas. Solo basta con aplicar, dejar actuar unos minutos y enjuagar.

Quitar manchas en azulejos: con una esponja, se puede usar para remover grasa y suciedad acumulada en las paredes del baño o la cocina.

¿Cómo preparar esta mezcla?

Lavar bien las zanahorias antes de pelarlas para eliminar tierra o restos de pesticidas. Colocar las cáscaras limpias en una licuadora, agregando una cucharada de bicarbonato de sodio y un chorrito de agua.

Zanahoria con bicarbonato de sodio. Foto: Grok.

Procesar hasta obtener una pasta firme y lista para usar. Este truco casero no solo es económico, sino también una forma sustentable de aprovechar restos orgánicos y reducir el uso de productos industriales.