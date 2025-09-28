Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025
Clima actual
Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy
Hoy en Buenos Aires, nos encontramos con un clima que se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 5.6°C como mínima y los 15.7°C como máxima. La humedad estará cerca del 92% durante la jornada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Se mantendrán las temperaturas máximas en 15.7°C, lo que permitirá disfrutar de una tarde agradable. Durante este periodo, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 21 km/h, lo que añade una leve brisa al entorno fresco.