Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

domingo, 28 de septiembre de 2025, 06:01

Hoy en Buenos Aires, nos encontramos con un clima que se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 5.6°C como mínima y los 15.7°C como máxima. La humedad estará cerca del 92% durante la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Se mantendrán las temperaturas máximas en 15.7°C, lo que permitirá disfrutar de una tarde agradable. Durante este periodo, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 21 km/h, lo que añade una leve brisa al entorno fresco.