Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

domingo, 28 de septiembre de 2025, 06:01

Hoy, el clima en Catamarca se presenta con un día parcialmente nuboso. En la mañana, se sentirán temperaturas mínimas de 6.4°C, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre si se toma en cuenta que no se esperan lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas máximas llegando a los 23.7°C. El viento será leve de hasta 21 km/h, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre en la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

Además, el amanecer está previsto a las 08:12, con el atardecer finalizando a las 18:33. Estas condiciones meteotológicas brindarán un día moderadamente cálido, sin preocupaciones por precipitaciones significativas.