Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Reporte Diario

Hoy en Chubut, se experimentará un clima con cielos intermitentemente nublados durante la mañana. La temperatura mínima será de 7.3°C, mientras que la máxima alcanzará los 14.7°C. La humedad relativa se mantendrá entre el 47% y el 79%. Se pueden esperar vientos de intensidad moderada, con una velocidad de aproximadamente 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado. No se espera lluvia, y la temperatura se mantendrá agradablemente fresca, descendiendo levemente al anochecer. La humedad permanecerá estable, generando una sensación térmica confortable. Los vientos seguirán soplando de manera constante, aunque podrían alcanzar unos 31 km/h en determinados momentos, en ráfagas ocasionales.