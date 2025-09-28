Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Tiempo Atmosférico

Este domingo, 28 de septiembre de 2025, en Ciudad De Buenos Aires, se espera un día con condiciones mayormente parcialmente nubosas. Durante la mañana, el clima tendrá una temperatura mínima de 8.6°C, un ambiente climático que se mantendrá fresco. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h, lo cual brindará una sensación fresca pero agradable a las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, se anticipa un clima similar, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que podrían elevarse hasta los 16°C. La humedad alcanzará un 78%, haciendo que el ambiente se sienta más húmedo conforme avance el día. Es importante tener en cuenta que el viento puede llegar a ráfagas de hasta 12 km/h, lo cual ayudará a refrescar el ambiente.

No se espera precipitación durante el día, lo que le permite a los porteños realizar actividades al aire libre sin preocupación de lluvias imprevistas.