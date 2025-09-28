Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima del día

Para este domingo 28 de septiembre de 2025, el clima en Córdoba se presenta con un cielo parcialmente nuboso desde primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondan los 7.3°C, mientras que se espera que las máximas alcancen los 21.9°C. Durante el día, habrá vientos con una velocidad que podría llegar hasta los 19 km/h. La humedad se mantendrá en niveles máximos del 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las condiciones se mantienen similares, con una continuidad de nubes parciales y temperaturas que oscilan dentro del rango pronosticado. Para la noche, no se esperan precipitaciones, y las temperaturas comenzarán a disminuir, preparándose para un cierre de jornada fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

En cuanto a los fenómenos astronómicos, el amanecer se producirá a las 08:12, mientras que la puesta de sol está prevista para las 18:21. Esto proporciona un día con un total de 10 horas y 9 minutos de luz solar.