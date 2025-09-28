Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima actual

Para este domingo en Corrientes, el clima será variado. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso con temperaturas bajas al inicio del día, alcanzando los 8.2°C. A medida que avanza la jornada, se experimentará un aumento paulatino de la temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, se anticipan condiciones similares, con el mercurio subiendo hasta una máxima de 18.8°C. Se espera que los vientos tengan una velocidad promedio de 22 km/h, lo cual podría influir en la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual. La humedad relativa ronda un 55%, lo que contribuirá a la sensación ambiental húmeda.

Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Es poco probable que se produzcan precipitaciones significativas, proporcionando un clima propicio para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

Hoy el amanecer fue a las 07:08, mientras que el atardecer se prevé para las 18:08, ofreciendo más de 10 horas de luz natural para disfrutar del día.