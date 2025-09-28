Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima actual
domingo, 28 de septiembre de 2025, 06:02

En Entre Ríos, este domingo 28 de septiembre del 2025, el clima presentará condiciones de sol parcialmente cubierto durante la mañana con temperaturas mínimas alrededor de 7.8°C. Los vientos soplarán desde el sector sudoeste a una velocidad máxima de 10 km/h, lo cual ofrecerá una brisa fresca para empezar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde y noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.2°C, haciendo el clima de la tarde más templado. Los vientos se incrementarán ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h para concluir el día. La humedad será relativamente estable alrededor del 42%, proporcionando una atmósfera cómoda sin precipitaciones significativas esperadas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

El amanecer en Entre Ríos será a las 07:22 y el atardecer a las 18:05. Las condiciones del día ofrecerán oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre tanto en la mañana como en la tarde, sin alterar la visibilidad astronómica de la región.