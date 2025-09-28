Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Previsión meteorológica

Hoy en Jujuy, estamos esperando un clima con pocas nubes, brindando una jornada mayormente clara que permitirá que la temperatura alcance los 18.4°C. La mínima de la mañana fresca, alrededor de 4.2°C, ofrece un aire refrescante para iniciar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, el cielo seguirá principalmente despejado con una brisa ligera que apenas alcanzará los 10 km/h, mientras que se mantendrán las temperaturas agradables. Al caer la noche, el clima mostrará un descenso en las temperaturas manteniendo un ambiente más fresco y apacible.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:01, pero se despedirá prematuramente a las 18:41. Aproveche el día al máximo ya que contamos con poco tiempo de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Con un día tan despejado y sin lluvias en el horizonte, es un buen momento para actividades al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera durante el día, pero no olviden abrigarse para las bajadas de temperatura en la noche.