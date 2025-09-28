Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Pronóstico diario

Condiciones del clima en la mañana

Este domingo 28 de septiembre de 2025, en Mendoza, las condiciones del clima en la mañana se presentan con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán los 6.6°C. La probabilidad de precipitación es baja, así que es poco probable que necesitemos llevar paraguas a primera hora. Los vientos máximos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, lo que generará un ambiente fresco pero no demasiado ventoso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En horas de la tarde y noche, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 17.5°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. No se esperan lluvias significativas durante el resto del día, haciendo que sea un momento ideal para aprovechar actividades al aire libre. La velocidad del viento continuará siendo leve, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Dado que el clima se mantendrá mayormente estable y con poca posibilidad de lluvias, te recomendamos salir preparado con ropa ligera para el día y alguna chaqueta para la noche donde las temperaturas pueden descender de nuevo. Las condiciones son óptimas para hacer turismo o disfrutar de un paseo al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

El amanecer en Mendoza será a las 08:34 y el atardecer a las 18:35, lo que permitirá disfrutar de un día con bastante luz solar. Si estás planeando alguna actividad al aire libre, ten en cuenta estas horas para poder aprovechar al máximo la luz del día.