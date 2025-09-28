Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima en Misiones

El clima estará marcado por un día parcialmente nuboso y fresco en Misiones. Durante la mañana, la temperatura mínima rondará los 6.8°C. No se prevén lluvias, pero la humedad alcanzará alrededor del 97%, generando una sensación de frialdad en el ambiente. Se espera que los vientos se mantengan suaves, alcanzando velocidades cercanas a los 8 km/h. Lo más destacado será la sensación de calma, gracias al cielo principalmente despejado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En la tarde, las máximas temperaturas durante el día no superarán los 18.2°C, pero se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial. La tarde se mantendrá similar a la mañana, con ausencia de precipitaciones significativas. Al anochecer, la temperatura descenderá nuevamente, pero no se esperan sorpresas meteorológicas. Es el momento adecuado para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se vista adecuadamente para el viento cálido que podría aumentar ligeramente su velocidad cerca de los 16 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 06:56 y se pondrá a las 17:16. Este será el marco ideal para realizar actividades al aire libre, aprovechar el día y tomar fotografías del espectacular cielo misionero en toda su gloria.