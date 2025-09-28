Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Tiempo en Neuquén

Hoy, en Neuquén, se pronostica un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 4.9°C, proporcionando una sensación fresca desde el amanecer. Se espera que la clima mantenga una humedad del 35%, ofreciendo condiciones relativamente secas en comparación con días anteriores. Los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 13 km/h, añadiendo una ligera brisa a la mañana neuquina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, continúan las condiciones de nubosidad parcial, pero con un aumento potencial en la temperatura máxima que llegará a los 17°C. El viento seguirá soplando con velocidades de hasta 13 km/h. Aunque las condiciones generales son estables, se recomienda estar atento ante la posible aparición de nubes densas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

Este domingo, el sol saldrá a las 08:47 AM y se pondrá a las 06:16 PM, ofreciendo un día de luminosidad moderada ideal para actividades al aire libre. Para aquellos interesados en fenómenos astronómicos, la salida de la luna está prevista para las 05:28 AM.