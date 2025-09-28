Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025
Hoy, en Neuquén, se pronostica un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 4.9°C, proporcionando una sensación fresca desde el amanecer. Se espera que la clima mantenga una humedad del 35%, ofreciendo condiciones relativamente secas en comparación con días anteriores. Los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 13 km/h, añadiendo una ligera brisa a la mañana neuquina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
En la tarde y noche, continúan las condiciones de nubosidad parcial, pero con un aumento potencial en la temperatura máxima que llegará a los 17°C. El viento seguirá soplando con velocidades de hasta 13 km/h. Aunque las condiciones generales son estables, se recomienda estar atento ante la posible aparición de nubes densas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025
Este domingo, el sol saldrá a las 08:47 AM y se pondrá a las 06:16 PM, ofreciendo un día de luminosidad moderada ideal para actividades al aire libre. Para aquellos interesados en fenómenos astronómicos, la salida de la luna está prevista para las 05:28 AM.