Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Pronóstico climático

Pronóstico del tiempo para Río Negro

Hoy en Río Negro, el clima se presenta de manera interesante. Durante la mañana, se pronostica un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 17.1°C. No se espera lluvia en esta parte del día, lo que hace prever una jornada mayormente seca y agradable para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche el clima cambiará ligeramente. Las temperaturas descenderán hasta 6.8°C, y aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado, no se esperan precipitaciones significativas. Los vientos soplarán a lo largo del día con una velocidad media de 22 km/h, lo que puede incrementar la sensación de frío durante las horas más frescas de la noche. La humedad alcanzará un 82%, sumándose al frescor nocturno.