Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima Salta

Estado del clima en Salta al amanecer

En Salta, al iniciar el día, el clima mostrará condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 3.4°C. A medida que avanza la mañana, la humedad será una constante alrededor del 47%, mientras los vientos soplarán con una velocidad media de alrededor de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el ascenso térmico será notable, alcanzando un máximo de 21.2°C. Las condiciones del tiempo continuarán siendo de cielo parcialmente nuboso. Para la noche, se espera un descenso en la temperatura y una velocidad del viento constante, manteniéndose entre 8 y 9 km/h.