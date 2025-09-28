Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima Salta
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 28 de septiembre de 2025, 06:04

Estado del clima en Salta al amanecer

En Salta, al iniciar el día, el clima mostrará condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 3.4°C. A medida que avanza la mañana, la humedad será una constante alrededor del 47%, mientras los vientos soplarán con una velocidad media de alrededor de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el ascenso térmico será notable, alcanzando un máximo de 21.2°C. Las condiciones del tiempo continuarán siendo de cielo parcialmente nuboso. Para la noche, se espera un descenso en la temperatura y una velocidad del viento constante, manteniéndose entre 8 y 9 km/h.