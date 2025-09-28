Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima en San Juan

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

El clima en San Juan para hoy es de cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Se espera una temperatura mínima de alrededor de 9.2°C, mientras que la humedad se mantendrá en niveles moderados. No se prevé precipitación para este periodo del día, por lo que las condiciones meteorológicas serán agradables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, la máxima temperatura alcanzará los 20.4°C, mientras que los vientos oscilarán entre los 6 a 9 km/h. Aunque el cielo permanecerá mayormente despejado, es posible sentir una leve brisa debido a los vientos. Las condiciones seguirán siendo secas, asegurando un ambiente cómodo para las actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Este domingo 28 de septiembre de 2025, el sol saldrá a las 8:29 y se pondrá a las 18:37, ofreciendo un amplio margen para disfrutar del aire libre bajo cielos despejados.