Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Informe Meteorológico

Panorama climático matutino en San Luis

Hoy, en San Luis, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos en las primeras horas del día. Las temperaturas estarán comenzando alrededor de los 7.5°C, incrementándose paulatinamente a medida que avanza la mañana. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas en este período del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, se anticipa que el clima mantendrá la tónica de cielos parcialmente nublados con temperaturas alcanzando un máximo de 17.7°C. Si bien el riesgo de precipitaciones se mantiene bajo, es aconsejable estar prevenido ante posibles variaciones. Se pronostican vientos con una velocidad promedio de 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior.