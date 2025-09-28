Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima en Santa Cruz

Hoy en Santa Cruz, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana con temperaturas que estarán en torno a los 3.4°C. Se prevé que el viento sople ligeramente desde el noroeste con una velocidad de hasta 16 km/h, brindando una frescura adicional a la ya baja temperatura. Si vas a salir, no olvides llevar una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, las condiciones seguirán con un cielo parcialmente nuboso, aunque con una leve elevación de la temperatura, alcanzando los 7.3°C. El viento tendrá una intensidad moderada aumentando hasta 22 km/h. Durante la noche, la situación será similar, pero las temperaturas pueden descender nuevamente, así que se recomienda cubrirse bien si piensas estar al aire libre.

En resumen, se espera un día sin precipitaciones, lo que contribuirá a mantener la visibilidad alta durante todo el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

Hoy, el sol aparecerá alrededor de las 09:40 y se ocultará a las 17:34, permitiéndonos disfrutar de un día de aproximadamente 7 horas y 54 minutos de luz diurna. La salida de la luna se producirá a las 16:26, brindando una buena oportunidad para observaciones astronómicas.