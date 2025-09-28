Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 28 de septiembre de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la mañana

En la mañana de este domingo en Santa Fe, se espera un clima clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.9°C, brindando un ambiente fresco para comenzar el día. Los vientos soplarán en dirección noreste con velocidades promedio de 11 km/h, ofreciendo una brisa ligera durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Según el pronóstico para la tarde y noche, las nubes continuarán cubriendo parcialmente el cielo. Las temperaturas máximas podrían llegar a los 18.5°C, ofreciendo una tarde agradable aunque ventosa, con rachas que alcanzarán hasta 21 km/h. La humedad relativa variará entre un mínimo de 40% en la tarde y un máximo de 85% hacia el final del día. No se esperan precipitaciones ni eventos significativos de lluvia para esta jornada.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

La agenda de Javier Milei: viajará a Tierra del Fuego para retomar la campaña de cara a las elecciones de octubre

La agenda de Javier Milei: viajará a Tierra del Fuego para retomar la campaña de cara a las elecciones de octubre

Observaciones astronómicas para Santa Fe

Este domingo, el sol hará su aparición en el horizonte santafesino a las 7:28 AM, mientras que se ocultará a las 6:06 PM. La salida de la luna se producirá a las 5:23 PM y se pondrá a las 5:28 AM del siguiente día.