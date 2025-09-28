Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima en Tucumán
domingo, 28 de septiembre de 2025, 06:06

Hoy en Tucumán, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C y la humedad será relativamente alta, alcanzando hasta el 80%. Es probable que se experimente una leve brisa, con vientos alcanzando los 7 km/h en su velocidad máxima. Para aquellos que planeen actividades al aire libre, es un día bastante adecuado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, las expectativas son de un clima más estable. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 22.4°C y la velocidad del viento podría aumentar ligeramente a 11 km/h. Se recomienda mantenerse hidratado y considerar utilizar ropa de manga corta por la tarde, ya que no se esperan precipitaciones significativas durante la jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Dado el ambiente agradable que se prevé, es un buen día para participar en actividades al aire libre, como caminatas o deportes. A pesar de las temperaturas amenas, no olvidar usar protector solar para evitar quemaduras.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

El sol saldrá aproximadamente a las 08:06 y se pondrá alrededor de las 18:35, ofreciendo un día de luz adecuada para todas las actividades planificadas.