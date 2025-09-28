Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre de 2025

Clima en Tucumán

Hoy en Tucumán, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C y la humedad será relativamente alta, alcanzando hasta el 80%. Es probable que se experimente una leve brisa, con vientos alcanzando los 7 km/h en su velocidad máxima. Para aquellos que planeen actividades al aire libre, es un día bastante adecuado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, las expectativas son de un clima más estable. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 22.4°C y la velocidad del viento podría aumentar ligeramente a 11 km/h. Se recomienda mantenerse hidratado y considerar utilizar ropa de manga corta por la tarde, ya que no se esperan precipitaciones significativas durante la jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Dado el ambiente agradable que se prevé, es un buen día para participar en actividades al aire libre, como caminatas o deportes. A pesar de las temperaturas amenas, no olvidar usar protector solar para evitar quemaduras.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de septiembre de 2025

El sol saldrá aproximadamente a las 08:06 y se pondrá alrededor de las 18:35, ofreciendo un día de luz adecuada para todas las actividades planificadas.