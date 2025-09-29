Día nublado pero con buenas temperaturas: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre en Buenos Aires
La primavera en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se mantiene con buenas condiciones tras el sábado de lluvias, y temperaturas en ascenso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo parcialmente nublado en la mañana, mayormente nublado en la tarde y nublado en la noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 24 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
Para el martes, en la continuidad de la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde, y pasando a algo nublado en la noche, y temperaturas de entre 12 y 25 grados.
El miércoles que se presentaría con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 11 y 23 grados.