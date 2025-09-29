Día nublado pero con buenas temperaturas: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio de la semana, que tendría buen clima.

Clima soleado, Buenos Aires. Foto: NA

La primavera en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se mantiene con buenas condiciones tras el sábado de lluvias, y temperaturas en ascenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo parcialmente nublado en la mañana, mayormente nublado en la tarde y nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 24 de máxima.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el martes, en la continuidad de la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde, y pasando a algo nublado en la noche, y temperaturas de entre 12 y 25 grados.

El miércoles que se presentaría con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 11 y 23 grados.