La parrilla argentina, en lo más alto: los dos platos que fueron elegidos entre los mejores 10 del mundo

La guía internacional Taste Atlas posicionó a dos de las preparaciones más emblemáticas de la parrilla argentina entre las preferidas del mundo.

Dos platos parrilleros de Argentina entre los mejores 10 del mundo. Foto: Unsplash.

Taste Atlas es una guía gastronómica interactiva que proporciona información detallada sobre miles de platos y bebidas, incluyendo reseñas, ingredientes y puntuaciones. En esta ocasión, dio a conocer los diez mejores “platos de salchicha” del mundo e incluyó a dos de las especialidades más emblemáticas de Argentina en el ranking.

En esta edición, fueron el chorizo y la salchicha parrillera las que lograron posicionarse en el selecto listado de Taste Atlas. Asimismo, la morcilla se ubicó en el puesto 19 y el chorizo a la pomarola en el casillero 20.

El top 10 del ranking. Foto: X @TasteAtlas

Respecto al chorizo, la guía publicó: “Un auténtico asado argentino solo está completo con chorizo, un embutido fresco de cerdo sazonado con pimentón, pimienta, orégano y ajo. Se remoja brevemente en agua y luego se asa hasta que el exterior se dore, pero el interior se mantenga jugoso. Aun así, el chorizo ​​es casi imposible de cocer demasiado gracias a su alto porcentaje de grasa. El chorizo ​​se sirve típicamente como aperitivo y en sándwich, dentro de un pan, bañado en salsa chimichurri“.

En tanto, sobre la salchicha parrillera, Taste Atlas escribió: “Es un embutido argentino delgado, largo, fresco y enrollado, muy similar al chorizo. Solo se diferencian en la forma. Para asar a la parrilla, se suele darle forma de espiral apretada y se sujeta con palillos largos que se clavan en el centro para mantenerla en su lugar. Se asa a fuego lento o medio y se suele voltear hasta que esté crujiente por fuera. Se sirve con pan y salsa chimichurri”.

Salchicha parrillera. Foto: Taste Atlas.

Los 10 mejores “platos de salchicha” del mundo

La metodología de Taste Atlas se basa en la evaluación de cientos de miles de reseñas y calificaciones verificadas, aportadas por viajeros, gastrónomos y comensales expertos de todo el mundo.

1-Spetsofai (Grecia): originario de la región de Tesalia, este plato rústico combina salchichas, conocidas localmente como loukaniko, y pimientos morrones, todos cortados en trozos grandes y bañados en una rica salsa de tomate. El spetsofai suele realzarse con pimientos picantes que aportan un toque picante durante los meses más fríos del invierno.

2-Sheftalia (Chipre): esta salchicha chipriota tradicional está hecha de una mezcla de carne picada de cerdo y cordero, cebolla roja picada y perejil envuelto en grasa de red, una fina membrana grasa que recubre el estómago de las vacas, las ovejas y los cerdos.

3-Chorizo (Argentina)

Chorizo. Foto: Taste Atlas.

4-Salchicha de cerdo a la parrilla (Vietnam): suele elaborarse con una combinación de grasa y carne de cerdo molida, ajo, salsa de pescado, chalotes, azúcar, pimienta negra y, a menudo, bicarbonato de sodio, que se utiliza para darle más volumen a la carne. La carne se forma en hamburguesas y bolas o se coloca en brochetas antes de asarla.

5- Currywurst (Alemania): ningún otro plato en Alemania es tan conocido como el currywurst, un aperitivo callejero que se ha convertido en parte indispensable del patrimonio culinario alemán. Este plato se compone de dos ingredientes esenciales: salchicha hervida y posteriormente frita, servida entera o en rodajas, y una salsa de tomate suave y rica con especias de curry.

6-Salchichas Rougail: es un plato tradicional originario de Reunión, una isla que forma parte de una región francesa de ultramar. Se suele preparar con salchichas (frescas o ahumadas), cebollas, aceite de oliva, pimientos picantes, tomates y sal.

Salchichas Rougail Foto: Taste Atlas

7-Huevos revueltos con farinheira: es un plato tradicional que lleva huevos revueltos cocinados con farinheira, un tipo de salchicha ahumada hecha con harina, grasa de cerdo y condimentos. La salchicha se desmenuza y se saltea hasta que libera su rico sabor. Luego, se mezcla con huevos batidos y se cocina hasta que esté tierna.

8-Toad in the hole (Reino Unido): un manjar tradicional que consiste en varias salchichas horneadas en una masa de pudín de Yorkshire. El plato se sirve tradicionalmente con verduras, puré de patatas y salsa de cebolla aparte.

9-Salchichas parrilleras (Argentina)

10-Pigs in blankets (Reino Unido): también conocidos como soldados escoceses, los cerdos en mantas son una guarnición británica e irlandesa que consiste en salchichas chipolata del tamaño de un cóctel envueltas en tocino, que se pueden freír en sartén o hornear. Las salchichas chipolata son salchichas frescas de cerdo, comunes en el Reino Unido.