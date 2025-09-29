Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy, los habitantes de Buenos Aires pueden esperar un inicio del día con cielo parcialmente nuboso. A lo largo de la mañana, el clima estará agradable, con temperaturas mínimas de 5.6°C. La humedad relativa se mantendrá en torno al 92%, ofreciendo una mañana fresca y ligeramente húmeda, ideal para quienes disfrutan del aire matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15.7°C. Se mantendrán las nubes a lo largo del día, por lo cual se recomienda llevar un abrigo ligero al salir. Los vientos variarán con una velocidad promedio de 10 km/h, aumentando ligeramente con posibles rachas hasta 21 km/h. Sin precipitaciones significativas en el horizonte, el tiempo se mantendrá estable hasta el anochecer.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Es recomendable salir con un abrigo ligero para evitar que el cambio de temperaturas afecte tu salud. Además, utilizar protectores para el viento si tienes una jornada al aire libre es una buena idea.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025

Astronómicamente, el amanecer está previsto a las 08:05 y el atardecer se producirá a las 17:52, brindándonos un día con luz solar por aproximadamente 9 horas y 47 minutos.