Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Pronóstico Diario
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 29 de septiembre de 2025, 06:01

Estado del tiempo por la mañana

Durante la mañana en Catamarca, el clima exhibirá condiciones de cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de alrededor de 6.4°C, mientras que se espera que la temperatura aumente progresivamente hasta alcanzar un máximo de 23.7°C. Los vientos soplarán de manera moderada, con una velocidad máxima de 33 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, se anticipa que las condiciones parcialmente nubosas continúen predominando. La humedad ambiental alcanzará niveles del 65%, lo que indicará un ambiente algo húmedo. Los vientos seguirán mantenido su intensidad durante todo el día, brindando una sensación de frescura adicional a las temperaturas actuales.

También podría interesarte

El Servicio Meteorológico advirtió sobre una inédita ola de calor en Argentina: qué provincias sufrirán temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico advirtió sobre una inédita ola de calor en Argentina: qué provincias sufrirán temperaturas extremas

Dónde voto en Buenos Aires: consultá el padrón definitivo para las elecciones legislativas 2025

Dónde voto en Buenos Aires: consultá el padrón definitivo para las elecciones legislativas 2025

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025

El amanecer en Catamarca está previsto a las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:33. Este horario proporciona un largo periodo de luz solar, perfecto para actividades al aire libre durante el día.