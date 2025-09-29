Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Previsión meteorológica
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 29 de septiembre de 2025

Para comenzar el día, el clima en Chubut presentará un cielo parcialmente nuboso. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán en un promedio de 7.3°C y se espera que alcancen un máximo de 14.7°C. La humedad relativa será prominente, llegando hasta un 79%. Se anticipan vientos con una velocidad máxima de 31 km/h, haciendo que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y la noche, el clima seguirá siendo clima parcialmente nuboso. Las temperaturas bajarán ligeramente, rondando los 7.3°C. Es recomendable llevar un abrigo ligero si planea estar al aire libre durante estas horas del día. Los vientos seguirán soplando, con ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h, contribuyendo a un clima algo más fresco y seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol estará apareciendo en el horizonte a las 08:49 y se ocultará a las 17:51, permitiendo un hermoso espectáculo de atardecer en Chubut. Aproveche estas horas para disfrutar del paisaje y la naturaleza única que ofrece la región.