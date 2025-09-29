Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025
El día comienza con un ambiente fresco en Ciudad De Buenos Aires, donde el clima se presenta parcialmente nuboso y las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.6°C. La mañana estará caracterizada por un cielo parcialmente cubierto, pero sin señales de precipitaciones a lo largo del amanecer.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Para la tarde, se espera que la temperatura máxima alcance los 16°C. Las condiciones del clima continuarán siendo parcialmente nubosas. En la noche, se mantendrá este patrón con una ligera brisa que alcanzará una velocidad de hasta 12 km/h, ofreciendo una noche agradable y tranquila.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires
Se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana. A lo largo del día, las condiciones se vuelven más cálidas, pero una capa adicional al atardecer podría ser deseable.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025
Este lunes, el amanecer se produjo a las 07:57, mientras que el atardecer está previsto para las 17:50. Con casi 10 horas de luz, es un día propicio para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.