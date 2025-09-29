Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Clima diario

El día comienza con un ambiente fresco en Ciudad De Buenos Aires, donde el clima se presenta parcialmente nuboso y las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.6°C. La mañana estará caracterizada por un cielo parcialmente cubierto, pero sin señales de precipitaciones a lo largo del amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, se espera que la temperatura máxima alcance los 16°C. Las condiciones del clima continuarán siendo parcialmente nubosas. En la noche, se mantendrá este patrón con una ligera brisa que alcanzará una velocidad de hasta 12 km/h, ofreciendo una noche agradable y tranquila.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana. A lo largo del día, las condiciones se vuelven más cálidas, pero una capa adicional al atardecer podría ser deseable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025

Este lunes, el amanecer se produjo a las 07:57, mientras que el atardecer está previsto para las 17:50. Con casi 10 horas de luz, es un día propicio para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.