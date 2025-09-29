Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Informe climático

Pronóstico del tiempo para hoy en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima se presenta como parcialmente nuboso en la mañana, con temperaturas mínimas de 7.3°C. La humedad relativa del aire es notable, lo que podría hacer sentir un ambiente más fresco. El viento tendrá una velocidad máxima de 19 km/h, siendo algo perceptible, sin embargo, no se prevén lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el panorama se mantendrá mayormente similar. El cielo seguirá parcialmente nuboso, mientras que las temperaturas alcanzarán una máxima de 21.9°C. El viento puede ser más intenso en algunas horas, con ráfagas que podrían llegar a los 23 km/h. Aunque las condiciones climáticas no predicen precipitaciones, sí se recomienda salir abrigado.

Observaciones astronómicas

Vale la pena mencionar que hoy el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá cerca de las 18:21, brindando admirá la puesta de sol que se espera sea espectacular gracias al leve nubosidad presente.