Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025
Hoy en Corrientes, el clima estará protagonizado por un día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comienzan desde los 8.2°C durante la mañana y se mantendrán relativamente frescas. Las condiciones meteorológicas contemplan vientos durante el día con una velocidad promedio de 9 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Al avanzar hacia la tarde y la noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.8°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, proporcionando una jornada sin mayores sobresaltos climáticos. Además, la humedad relativa se mantendrá en torno al 89%, garantizando que el ambiente esté moderadamente húmedo.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Desde la perspectiva lunar, se podrá observar que la luna saldrá a las 17:27 y se ocultará a las 07:08.