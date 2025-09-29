Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Clima Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima estará protagonizado por un día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comienzan desde los 8.2°C durante la mañana y se mantendrán relativamente frescas. Las condiciones meteorológicas contemplan vientos durante el día con una velocidad promedio de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Al avanzar hacia la tarde y la noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.8°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, proporcionando una jornada sin mayores sobresaltos climáticos. Además, la humedad relativa se mantendrá en torno al 89%, garantizando que el ambiente esté moderadamente húmedo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Desde la perspectiva lunar, se podrá observar que la luna saldrá a las 17:27 y se ocultará a las 07:08.