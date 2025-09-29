Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Clima actual

Hoy en Jujuy, el clima presentará una serie de variaciones a lo largo del día. En la mañana, el pronóstico indica un inicio parcialmente nuboso con temperaturas frescas que rondarán los 4.2°C. Será un día sin precipitaciones, por lo que es ideal para realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad media de 10 km/h, lo que mantendrá el ambiente ligeramente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde y noche, se esperan condiciones similares, con máximas que alcanzarán los 18.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, ofreciendo una mezcla de sol y nubes durante el resto del día. La humedad relativa alcanzará un nivel alto del 85%, lo que puede generar una sensación térmica un poco más pesada.

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, es importante tener en cuenta que no se esperan lluvias ni nubosidad completa, lo que podría permitir una visión clara del cielo nocturno de Jujuy.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:01 y se ocultará a las 18:41. Esto proveerá un día con una duración de aproximadamente 10 horas y 40 minutos de luz solar, perfecto para aprovechar al máximo las horas de luz.