Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Clima en Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima estará caracterizado por temperaturas frescas que oscilarán entre los 6.6°C y los 17.5°C. Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, sin precipitaciones a la vista.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En horas de la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo parcialmente nuboso y vientos del sector este soplando a una velocidad máxima de 22 km/h. No se esperan lluvias.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

A lo largo de la jornada, se recomienda vestir en capas debido a las fluctuaciones de temperatura. Además, es importante hidratarse adecuadamente y aplicar protección solar, ya que los rayos UV pueden afectar incluso con cielo cubierto.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025

Este lunes, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, lo que proporcionará unas 10 horas de luz diurna. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre antes del anochecer.