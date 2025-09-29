Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Clima actual

Hoy en Río Negro, el clima se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 6.8°C, brindando un ambiente fresco al inicio del día. Los vientos podrán alcanzar velocidades de hasta 22 km/h, lo que genera una sensación térmica un poco más baja en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, se experimentará una ligera subida de temperatura, alcanzando máximas de 17.1°C. El cielo seguirá estando parcialmente cubierto, sin pronóstico de lluvias, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 82%, lo cual es típico para esta época del año.

Para la noche, el clima permanecerá estable, sin variaciones significativas en las condiciones generales. Este lunes seguirá sin probabilidades de precipitaciones, permitiendo una calma en el transcurso del día hacia la noche.