Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Clima Salta

Condiciones climáticas para el día de hoy en Salta

Esta mañana en Salta, el clima será relativamente tranquilo. Se espera cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima que podría bajar hasta los 3.4°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de aproximadamente 8 km/h, lo que hará que sea un día algo fresco, perfecto para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las temperaturas subirán hasta alcanzar los 21.2°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y aunque el viento aumentará ligeramente su velocidad, alcanzando hasta 9 km/h, el clima seguirá siendo agradable. Hacia la noche, las condiciones permanecerán estables, sin cambios significativos en las temperaturas o en la nubosidad.