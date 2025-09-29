Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Clima San Juan

Tiempo en San Juan para la mañana

A lo largo de la mañana, el clima en San Juan será parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9.2°C y alcanzarán un máximo de 20.4°C. No se esperan precipitaciones, y la brisa del viento alcanzará velocidades de hasta 11 km/h, proporcionando una sensación de frescura durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, el cielo seguirá estando parcialmente nuboso en San Juan. Las temperaturas máximas de la tarde se espera que alcancen 68.6°F. Para la noche, el viento tendrá una velocidad máxima estimada de alrededor de 17 km/h. La humedad relativa rondará el 61%, lo que podría incrementar la sensación térmica. Es recomendable mantenerse hidratado y atento a cualquier cambio en las condiciones climatológicas.