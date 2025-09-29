Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025
Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso durante la primera parte del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ofreciendo un ambiente fresco en las primeras horas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, sin embargo, la humedad alcanzará máximos niveles de 85%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 21 km/h, creando una sensación térmica agradable mientras el sol hace su aparición.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y la noche, las condiciones climáticas experimentarán cambios sutiles, con temperaturas máximas alcanzando los 18.5°C. Se prevé que los cielos se mantengan parcialmente nublados, sin alertas de precipitaciones. Sin embargo, hay que estar atento a los vientos que podrían intensificarse en las horas nocturnas, con rachas de hasta 31 km/h. Estos factores sugieren una noche fresca e ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta llevar una capa adicional de abrigo.
Observaciones astronómicas
Para los interesados en observaciones astronómicas, se informa que el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, ofreciendo un día con buena luz solar para disfrutar las actividades al aire libre. La luna, por su parte, alcanzará su puesta a las 07:28 y saldrá nuevamente a las 17:23, proporcionando una ventana de oportunidad para quien desee contemplar el astro nocturno.