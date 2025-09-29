Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Clima tucumano
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 29 de septiembre de 2025, 06:08

En la mañana de este lunes 29 de septiembre de 2025, el clima en Tucumán presentará un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 8.5°C y un máximo de 22.4°C. Durante estas primeras horas, el viento se mantendrá con una intensidad leve a moderada alcanzando hasta 7 km/h, mientras que la humedad relativa estará en torno al 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las condiciones meteorológicas serán similares, con un cielo que continuará parcialmente cubierto. El viento podría aumentar levemente su velocidad, alcanzando un máximo de 11 km/h. En la medida en que el sol se prepare para despedirse, la temperatura descenderá gradualmente, y se espera que la humedad se mantenga en torno al 76%. No se prevén precipitaciones significativas, asegurando un clima tranquilo en esta jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

También podría interesarte

Alerta por lluvias y vientos en Buenos Aires: hasta qué hora siguen las tormentas este sábado 27 de septiembre

Alerta por lluvias y vientos en Buenos Aires: hasta qué hora siguen las tormentas este sábado 27 de septiembre

Vuelve el mal tiempo a Buenos Aires: a qué hora empiezan las lluvias este sábado

Vuelve el mal tiempo a Buenos Aires: a qué hora empiezan las lluvias este sábado

Se recomienda permanecer hidratados y llevar ropa adecuada para las fluctuaciones de temperatura a lo largo del día, especialmente si se planean actividades al aire libre. Aprovechar las primeras horas del día podría ofrecer una mejor experiencia climática para actividades deportivas o recreativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025

El sol en Tucumán hará su aparición a las 08:06 y se despedirá a las 18:35, dejando un día de aproximadamente diez horas y media de luz natural.