Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025
Hoy en Catamarca, el clima se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima alcanzará los 6.4°C, mientras que la máxima llegará a 23.7°C. Durante el periodo de la mañana, el viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, con ráfagas ocasionales que pueden alcanzar los 16 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Por la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto. La humedad relativa rondará el 37%, creando un ambiente fresco. El viento persistirá en la noche con una velocidad de aproximadamente 9 km/h y algunas ráfagas de hasta 13 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025
El amanecer está previsto para las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:33. Este periodo es ideal para disfrutar de una tarde al aire libre, siempre con previsiones en caso de cambios inesperados en el clima.