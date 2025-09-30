Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Clima de Hoy

Hoy en Catamarca, el clima se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima alcanzará los 6.4°C, mientras que la máxima llegará a 23.7°C. Durante el periodo de la mañana, el viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, con ráfagas ocasionales que pueden alcanzar los 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto. La humedad relativa rondará el 37%, creando un ambiente fresco. El viento persistirá en la noche con una velocidad de aproximadamente 9 km/h y algunas ráfagas de hasta 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:33. Este periodo es ideal para disfrutar de una tarde al aire libre, siempre con previsiones en caso de cambios inesperados en el clima.