Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

martes, 30 de septiembre de 2025, 06:00

En Ciudad de Buenos Aires para el día de hoy, el clima se presenta con una ventana matutina de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas iniciarán en torno a los 8.6°C, propiciando una mañana agradable con vientos de dirección variable y velocidad promedio de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance la tarde, las temperaturas en Ciudad de Buenos Aires alcanzarán un pico de 16°C. Se pronostica que el cielo mantendrá su condición de nublado durante el resto del día. El viento se percibirá más notable, alcanzando velocidades máximas de hasta 12 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025

El amanecer será visible sobre las 07:28 horas, mientras que el ocaso se estima que ocurra a las 17:04 horas, permitiendo una jornada de observaciones astronómicas óptimas.