Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Clima actual

En Ciudad de Buenos Aires para el día de hoy, el clima se presenta con una ventana matutina de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas iniciarán en torno a los 8.6°C, propiciando una mañana agradable con vientos de dirección variable y velocidad promedio de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance la tarde, las temperaturas en Ciudad de Buenos Aires alcanzarán un pico de 16°C. Se pronostica que el cielo mantendrá su condición de nublado durante el resto del día. El viento se percibirá más notable, alcanzando velocidades máximas de hasta 12 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025

El amanecer será visible sobre las 07:28 horas, mientras que el ocaso se estima que ocurra a las 17:04 horas, permitiendo una jornada de observaciones astronómicas óptimas.