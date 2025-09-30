Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Clima en Córdoba

En Córdoba, el clima de hoy presenta una jornada con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas fluctuarán entre 7.3°C y 21.9°C, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. La probabilidad de precipitaciones es nula, por lo que es un buen día para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C, mientras que la humedad llegará a un 54%. Los vientos soplarán desde el este, con una intensidad de hasta 19 km/h, proporcionando una brisa suave durante el atardecer y la noche. Es recomendable disfrutar de este clima templado para una caminata o un paseo.

Observaciones astronómicas

En este día, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. Las condiciones meteorológicas son ideales para observar el amanecer y el atardecer.