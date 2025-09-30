Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Clima Actual
Canal 26
Por Canal 26
martes, 30 de septiembre de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy

Hoy en Corrientes, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 8.2°C y una máxima de 18.8°C. La humedad alcanzará un máximo del 94%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, con una posibilidad de aumento de hasta 19 km/h en algunos momentos.

Pronóstico del tiempo para hoy en la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo similares, con valores de temperatura que fluctuarán dentro de los 18.8°C y posibilidades de aumento de humedad hasta el 94%. Aunque no se espera lluvia significativa, se recomienda llevar paraguas debido a la ligera posibilidad de lluvias dispersas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Debido al viento, se sugiere llevar una chaqueta liviana en caso de que la brisa sea más intensa. Mantente informado de las condiciones del tiempo a lo largo del día para evitar sorpresas.