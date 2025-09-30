Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Estado del clima
Canal 26
Por Canal 26
martes, 30 de septiembre de 2025, 06:03

El clima en Entre Ríos hoy mostrará un cielo parcialmente nublado durante la mañana, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 7.8°C. Es un día ideal para quienes disfrutan de la frescura matutina. No se esperan precipitaciones significativas, lo que contará con un nivel de humedad en torno al 61%. Los vientos tendrán una velocidad media de 13 km/h, generando una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde y hacia la noche, las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 17.2°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. La intensidad de los vientos podrá llegar hasta 24 km/h, brindando una atmósfera ventilada en ocasiones. El nivel de humedad se estima que alcance hasta un máximo de 82%, proporcionando una sensación de aire fresco en las horas finales del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025

Este 30 de septiembre, la salida del sol está prevista para las 07:58 am mientras que la puesta ocurrirá aproximadamente a las 18:05 pm, permitiendo disfrutar las actividades al aire libre bajo la luz solar durante el día.