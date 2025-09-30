Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Pronóstico diario

Este martes 30 de septiembre de 2025, en Jujuy, el clima presentará condiciones de nubes dispersas durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 4.2°C, lo que podría generar un ambiente fresco al iniciar el día. Es recomendable llevar abrigo si se sale temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, la máxima temperatura llegará a 18.4°C, ofreciendo un día templado. Durante la noche, las condiciones del tiempo no variarán significativamente, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 10 km/h durante todo el día.

Observaciones astronómicas

El sol tendrá su salida a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Recomendado aprovechar las primeras horas de luz para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta aplicar protección solar.