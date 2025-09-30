Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Pronóstico diario
Canal 26
Por Canal 26
martes, 30 de septiembre de 2025, 06:03

Este martes 30 de septiembre de 2025, en Jujuy, el clima presentará condiciones de nubes dispersas durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 4.2°C, lo que podría generar un ambiente fresco al iniciar el día. Es recomendable llevar abrigo si se sale temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, la máxima temperatura llegará a 18.4°C, ofreciendo un día templado. Durante la noche, las condiciones del tiempo no variarán significativamente, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 10 km/h durante todo el día.

Observaciones astronómicas

El sol tendrá su salida a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Recomendado aprovechar las primeras horas de luz para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta aplicar protección solar.