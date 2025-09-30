Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Clima de Hoy

Clima en la mañana

Durante la mañana, Mendoza tendrá un cielo *despejado* y una temperatura mínima de 6.6°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, las temperaturas llegarán a un máximo de 17.5°C con un cielo *despejado*. Durante la noche, el clima seguirá mayormente *limpio* y fresco. Será importante destacar el viento, que podrá llegar hasta los 13 km/h con posibles ráfagas más intensas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Con este clima agradable, es un buen día para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la temperatura descenderá en horas de la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35. Esta noche, la luna hará su aparición a las 17:52 y se esconderá a las 08:05 del día siguiente.